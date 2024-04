"Aprenda quando alguém fala mal da sua empresa", diz CEO da agência Beet

Empreendedora e jornalista, Catarina fundou há dois anos a agência Beet, especializada em estratégias e narrativas de comunicação para startups, mercado onde ela desenvolveu muita experiência liderando equipes de comunicação de empresas que desejam crescer exponencialmente.



Além do processo de aprendizado quando o que se fala sobre uma marca sai do controle, ela diz que é papel do time de comunicação entender como a empresa pode se ajustar em meio a um discurso negativo que ganha novas dimensões nas redes sociais.

"Nem tudo vai ser como você gostaria, porque comunicar é um ato que você não tem controle. A partir do momento que sair da minha boca, você vai entender o que você quiser. E como você controla isso? Você não controla. Você pode ir ajustando o seu discurso?"

