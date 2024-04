Memecoin ElonXAlexandre dispara e valoriza mais de 1.600% em dois dias

O memecoin ElonXAlexandre, criado para marcar o embate entre o dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) disparou mais de 1.600% em apenas dois dias.

O que aconteceu

A criptomoeda valia o equivalente a US$ 0,0002 (R$0,0010) e ontem (9) atingiu o patamar de US$ 0,0034 (R$ 0,0170). Ela foi criada pela BNB no domingo (7).

Musk lançou uma série de críticas dirigidas a Alexandre de Moraes que começou no sábado (6). O ministro se tornou figura central na luta contra a propagação de informações falsas no Brasil.