iFood fora do ar? Clientes relatam problemas para fazer pedidos no app

Plataforma chegou a acumular quase 600 reclamações. Por volta das 15h, foram identificados 583 relatos de problemas no app do iFood, de acordo com monitoramento do site Downdetector. As falhas começaram às 14h.

iFood diz que problema já está sendo resolvido. Procurada pelo UOL, a empresa confirmou que o app passa por um "período de instabilidade" e disse que todos os pedidos afetados serão cancelados. Além disso, "nenhum cliente, parceiro ou entregador será prejudicado", segundo o iFood.

Mais relatos

"Está acontecendo algo bem grave no iFood e eles não se pronunciaram oficialmente ainda. Um monte de gente tendo pedido debitado sem receber. Tô há duas horas esperando dois pedidos e nada", reclamou um perfil no X.

Tá acontecendo algo bem grave no @iFood e eles não se pronunciaram oficialmente ainda. Um monte de gente tendo pedido debitado sem receber.

Tô há 2h esperando dois pedidos e nada. -- Exilado (@exilado) April 11, 2024

Alguns consumidores também relataram lentidão no carregamento do aplicativo. "Fechei o app e, quando abri, tinha uma notificação na aba 'Pedidos', mas nenhum em andamento. Tentei fazer uma compra de novo e ficou na tela de carregamento também. Agora tem duas notificações e nenhum pedido", contou outro cliente.