Retomada passa por individualização das marcas, diz CEO da Veste

A estratégia para transformar as marcas em unidades de negócio originou boas notícias para o conglomerado. Ao final de 2022, a Veste conseguiu que os credores da dívida convertessem as debêntures em ações e, desde então, soma resultados positivos. No ano passado, a empresa teve faturamento de R$ 1,4 bilhão.

A Veste descartou a possibilidade de aderir a uma fusão ou a aquisição de novas marcas durante o período de reestruturação Sobre a recente fusão do Grupo Soma com a Arezzo, o executivo avaliou que o movimento representa uma valorização do setor. Segundo ele, o movimento atrai um olhar positivo do mercado financeiro para o ramo da moda e não altera o nível de competitividade.

Concorrência chinesa

Afrange também comentou sobre o avanço das plataformas chinesas no mercado de confecção e vestuário. Ele avaliou que os clientes de lojas como a Shein não são o público-alvo da Veste, mas defendeu que a reforma tributária deve ir além das mudanças impostas pelo Remessa Conforme, que isenta a importação de mercadorias de até US$ 50.

"Não tributar um produto importado abaixo de US$ 50 com o imposto de importação não traz a concorrência para o mesmo nível. Esse modelo não afeta o nosso segmento diretamente, porque trabalhamos com o público de alta renda, mas entendo que deveria ter uma taxação sobre esses produtos importados para existir uma igualdade tributária."

Alexandre Afrange, CEO da Veste