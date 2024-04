Quanto custa ir para o RJ ver o show da Madonna em Copacabana

Em São Paulo, há opções de ônibus saindo do Shopping Eldorado, das rodoviárias do Tietê e Barra Funda e do Shopping Feira da Madrugada. A passagem de R$ 75,10 tem saída, às 7 horas, do dia 4 de maio, da rodoviária do Tietê e destino na rodoviária do Rio de Janeiro. A poltrona é executiva. Já para pegar uma viagem de leito, do Shopping Eldorado ao Terminal Nutta James (RJ), uma viagem de leito custa R$ 103.

Mas a viagem pode sair ainda mais cara. Saindo da rodoviária do Tietê, há opções de viagens pela Buser com cama individual (R$ 272,11) e semi-leito (R$ 371,11). Ambas com destino à Rodoviária do Rio de Janeiro.

Já a volta pode sair por R$ 75,84, da Rodoviária do Rio ao Terminal Rodoviário do Tietê em poltrona executiva, a R$ 350,90, do shopping Leblon ao shopping Eldorado, em cama individual.

Saindo de Belo Horizonte

De Belo Horizonte (MG), há ônibus saindo apenas de Lourdes e Expominas. A mais barata, de R$ 100,90, é em assento semi-leito e vai da Expominas à Estação Afonso Pena (RJ).

Saindo de Campo Grande