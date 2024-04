Não tem por que o mercado questionar o governo, diz Gleisi sobre nova meta

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), questionou nesta terça-feira (16) as reações do mercado ao anúncio de que o governo federal revisou as projeções e agora prevê meta de déficit zero em 2025.

O que disse a deputada

Gleisi lembrou que a meta fiscal já foi alterada 'várias vezes'. Para a presidente nacional do PT, as novas estimativas são realistas e não demonstram desestabilização ou falta de previsibilidade do governo Lula. "[Houve mudanças na meta] Em outros governos, nos nossos governos [do PT]. Não há nenhum problema que isso traga", minimizou Gleisi durante entrevista ao "Estúdio i", da GloboNews.

Deputada citou previsões mais pessimistas, como a do Focus. Gleisi comparou as projeções do governo com as estimativas mais recentes do Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central com um resumo das expectativas do mercado. "Se você for pegar o Focus, está prevendo um déficit de 0,6% para 2025. O governo ajustou para um resultado de 0% — ou seja, sem déficit e também sem superávit", explicou.