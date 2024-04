Enel é multada em R$ 10 milhões por falta de energia em réveillon no Ceará

A Enel Ceará, responsável pelo fornecimento de energia no estado, foi multada em R$ 10 milhões pela falta de energia em localidades cearenses durante as festividades do réveillon de 2024.

O que aconteceu

Companhia foi notificada nesta terça-feira (23). Notificação foi feita pelo Decon (Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor), do Ministério Público do Ceará. De acordo com o órgão, a Enel tem até dez dias para efetuar o pagamento da multa ou apresentar recurso.

Moradores ficaram sem energia por mais de 48 horas. Segundo o órgão de defesa do consumidor, moradores e visitantes das praias de Canoa Quebrada, Icaraí de Amontada, Cumbuco, Flecheiras e Águas Belas relataram que foram afetadas com a falta do serviço.