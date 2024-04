Shein e Mercado Livre: estrangeiras ganham espaço no Brasil, diz banco

Em 2024, o banco estima que o Mercado Livre domine 46,9% do comércio eletrônico do Brasil - Magalu ficará com 16,7% e Casas Bahia, com 6,4%. Já em 2027, o Meli deve dominar mais de metade - 50,4% - do mercado, enquanto Magalu ficará com 16,5% e Casas Bahia, com 5,3%.

A análise traz ainda avaliação positiva sobre o desemprenho recente do Mercado Livre. O estudo cita o marketplace como a melhor escolha para o comércio eletrônico e de meios de pagamentos na América Latina.