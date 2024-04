Advogados, engenheiros e economistas terão redução de impostos: veja lista

Advogados, engenheiros, economistas e profissionais de educação física estão entre as 18 profissões que terão redução de impostos.

Regulamentação da reforma tributária reduz imposto sobre valor agregado. A regulamentação da reforma tributária, entregue ontem à Câmara dos Deputados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reduz em 30% as alíquotas de impostos sobre a prestação de serviços de alguns profissionais.

São a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) federal e o IBS (Impostos sobre Bens e Serviços) de estados e municípios. O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, disse que pelo desenho do projeto de lei, a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) que substituirá os atuais tributos federais e estaduais deve variar de 25,7% a 27,3%, com média de 26,5%.