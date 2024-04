Enem dos concursos libera cartão de confirmação; veja como consultar

Se houver erro ou o local de prova for muito distante da casa do participante, o coordenador-geral da prova, Alexandre Retamal, recomenda entrar em contato com a Fundação Cesgranrio. O telefone é 0800 701 2028.

Primeira edição do Concurso Nacional Unificado acontece em 5 de maio, em 228 cidades. O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho.