Justiça reconhece vínculo empregatício entre pastor e igreja em SP

A 17ª Turma do TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho) reconheceu, no início deste mês, vínculo empregatício entre um pastor evangélico e a Igreja Mundial do Poder de Deus, em Diadema (SP). A decisão nega recurso da igreja e encaminha o caso ao TST (Tribunal Superior do Trabalho). O tribunal já havia confirmado a condenação da primeira instância em dezembro do ano passado.

O que aconteceu

A decisão também confirma desvio de finalidade da instituição. Os juízes entenderam que a igreja prioriza as arrecadações financeiras em vez das práticas voltadas à comunidade de fieis.

A igreja foi condenada a pagar multa referente a não quitação de verbas rescisórias no prazo legal.