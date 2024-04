Sakamoto: Entrega de regulamentação da reforma inicia temporada de lobby

Com a entrega da regulamentação da reforma tributária no Congresso Nacional, a temporada do "lobby descarado" vai começar nos gabinetes dos parlamentares, disse o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News da manhã desta quinta-feira (25).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), entregou nesta quarta-feira (24) no Congresso a primeira proposta para regulamentar a reforma tributária.