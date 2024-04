É do Brasil: iate de luxo é feito com material de Fórmula 1 e foguete

O iate Azimut 74 Imagem: Divulgação / Azimut

No interior do iate, a construtora promete em seu site "materiais nobres, tecidos finos e acabamentos sofisticados". Com piso amadeirado e carpete na área das suítes, o design foi desenvolvido pela Azimut com foco no conforto dos ocupantes da embarcação. Logo na entrada, a sala de estar tem um sofá em forma de "C", a cozinha é disposta em ilha e a mesa de jantar tem oito lugares e fica ao lado de uma janela ampla.

Interior do iate Azimut 74 Imagem: Divulgação / Azimut

Ao todo, quatro cabines, que ficam no pavimento inferior da embarcação, acomodam até oito convidados. A principal delas possui isolamento acústico, banheiro privativo e até uma pequena sala de jantar. Os outros quartos também são amplos e dois deles têm banheiros privativos.

Cabine principal do iate Azimut 74 Imagem: Divulgação / Azimut

Exterior do iate também surpreende. Do lado de fora, o chamado flybridge (terceiro pavimento) tem cerca de 40 metros quadrados que começam na plataforma de popa e cobrem todo o comprimento do cockpit. A espécie de terraço conta com churrasqueira, cadeiras reclináveis, sofá e um pequeno guindaste para brinquedos aquáticos.