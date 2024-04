Entenda por que janeiro costuma ter aumento da taxa de desemprego

As diferentes análises são explicadas pela sazonalidade. Para fugir das eventuais inconsistências, a orientação dos especialistas é sempre analisar as séries dessazonalizadas. Ou seja, somente a comparação com intervalos similares evita conclusões baseadas em tradicionais oscilações de determinados períodos.

Historicamente, o perfil da economia brasileira tem um maior nível de contratação no começo do ano. No meio do ano, fica mais difícil e, no final, geralmente costumamos ter alguns bons meses .

Pedro Lang, especialista da Valor Investimentos

O mesmo efeito ocorre com os dados do Ministério do Trabalho. Divulgado mensalmente, o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) evidencia uma tendência frequente da economia nacional. Desde 2021, os meses de dezembro foram os únicos com mais demissões do que contratações.

Movimento evidenciado pelo volume de desocupados em janeiro. A piora das admissões ao final do ano reflete no aumento da taxa de desemprego no Brasil. Desde o início da série histórica da Pnad, em 2012, a desocupação aumentou em todos os trimestres encerrados no primeiro mês dos anos.

Tendência de alta no primeiro trimestre. Na comparação com os três meses anteriores, o primeiro trimestre também carrega um efeito da sazonalidade, conforme os dados da Pnad. Desde 2012, o desemprego não cresceu no período apenas em 2022, quando a taxa permaneceu estável em 11,1%.