PAC: mais de 6.000 obras dependem de emendas parlamentares, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que 6.372 obras do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) dependem de emendas parlamentares para serem executadas. A declaração em audiência no Senado nesta terça-feira (30).

O que aconteceu

Costa explicou que os projetos estão habilitados a serem contemplados no programa, mas não há recurso direto da União. "Nós os colocamos na categoria de habilitados para que os senadores e os deputados, através de emendas de bancada, emendas de comissão, emendas de relator, emendas individuais, enfim, possam abraçar essas propostas. E nós daremos o tratamento como se do PAC ela fosse, dando a total prioridade".

Crise com Senado. A declaração do ministro da Casa Civil ocorre em meio à crise do Executivo com o Senado por conta da desoneração. Hoje, o Senado adiou mais uma vez a votação do projeto de lei que recria o seguro para vítimas de acidente de trânsito, o DPVAT, e que pode permitir que o governo antecipe um crédito de cerca de R$ 15 bilhões por causa da arrecadação além do esperado no primeiro bimestre deste ano.