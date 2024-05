Descarbonização e menos agrotóxicos são tendências sustentáveis na Agrishow

Sem microplástico e pneu sustentável

Uma parceria da Vittia com a Matsuda trouxe para o mercado a primeira linha de sementes de forrageiras a adotar um tratamento totalmente livre de microplásticos e de fungicidas químicos. O modelo incorpora uma tecnologia inédita de incrustação com tratamento biológico Gold Green Star.

A Trelleborg, do grupo Yokohama TWS, por sua vez, exibiu pela primeira vez no país o pneu TM1 Eco Power, produzido com 65% de materiais reciclados e biomateriais. O produto foi projetado tanto para tratores tradicionais quanto elétricos, sendo o primeiro elaborado para veículos do campo híbridos. O pneu apresenta um design com propriedades de auto limpeza, resistência ao rolamento de até 47%, tração 26% maior em solo rígido e contribui para eficiência energética da máquina, diminuindo o consumo de combustível e bateria do trator e causando, assim, menor impacto ambiental. A meta da Yokohama TWS é, até 2035, alcançar a neutralidade de emissão de CO2 .

Reduzindo a instabilidade climática

Para viabilizar o acesso à agricultura irrigada, menos suscetível a fenômenos climáticos como o El Niño e o La Niña, e com geração de energia limpa, a Valley lançou nesta Agrishow um programa de assinatura de pivôs de irrigação. O grupo já revende ao agro energia fotovoltaica, mas, com os pivôs, passou também a oferecer baterias abastecidas com energia limpa, garantindo redução de gastos com geradores a base de diesel.

Murilo Risso, Gerente Comercial da Ag Solar Valley, conta que a empresa instalou na na Agrishow um sistema híbrido funcionando com múltiplas fontes de energia. "A gente tem a fotovoltaica, a concessionária e o gerador a diesel. É interessante porque o cliente tem flexibilidade para usar a fonte de energia que ele prefere e conseguimos automatizar para que ele tenha a melhor eficiência energética e de custo", afirma Risso.