Empresas suspendem produção de aço, transporte e produtos domésticos no RS

Outras duas unidades que também operam na cidade receberão férias apenas em alguns setores, ainda em definição. O diretor José Paulo Medeiros diz que a concessão de férias será priorizada para aqueles funcionários que necessitem de maior deslocamento.

Já a Gerdau, maior produtora de aço do país, paralisou as atividades em Charqueadas e Riograndense, na região metropolitana de Porto Alegre, até o domingo (5). A empresa garante que a paralisação não afetará as entregas a clientes, "e que nenhuma das unidades foi impactada pelos temporais".

"A decisão foi estabelecida visando a segurança das pessoas e para que os colaboradores e colaboradoras possam estar próximos a suas famílias neste momento desafiador para o povo gaúcho", diz comunicado da Gerdau.

A Randoncorp, que atua na produção de equipamentos para transporte, suspendeu as operações presenciais nas unidades em Caxias do Sul, Farroupilha e Flores da Cunha. A paralisação segue até o domingo, com retorno previsto para a segunda-feira (6). Outros funcionários da empresa atuarão em home office.

Calamidade pública

Estado de calamidade pública. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), decretou estado de calamidade pública na noite de quarta (1º), com prazo de 180 dias. As chuvas e enchentes foram classificadas como desastres de nível 3, "caracterizados por danos e prejuízos elevados". Todo o estado foi colocado sob alerta de inundação ou inundação severa.