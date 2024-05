Queijo e cachaça têm destaque na Agrishow; turismo terá crédito de R$ 4 bi

Até hoje, 3, os visitantes da maior feira de tecnologia agrícola do Brasil podem provar, por exemplo, a costela na manteiga com purê de mandioca, do Sítio Coloninha I, localizado município de São Pedro; ou a moqueca de palmito, do Manjuba & CIA, de Ilha Comprida, no Vale do Ribeira.

Outras opções são a moqueca de pintado, do Pesqueiro SanMurai, de Murutinga do Sul, noroeste do estado. Há ainda uma opção de paella vegana, do Mirabile Restaurante, localizado em Mococa, leste paulista "A gastronomia se tornou uma das principais motivações de viagem no Brasil e no mundo. Em São Paulo, isso é ainda mais evidente pela qualidade e diversidade da culinária regional", diz Roberto de Lucena, secretário da Setur-SP.

A autônoma Núbia Madurne, 23 anos, de Mogi Iguaçu, esteve no pavilhão nos outros anos e fez questão de voltar em 2024. Ela considera importante a feira trazer um espaço dedicado aos pequenos produtores, especialmente os que trabalham com produtos artesanais. "Estava muito calor este ano pavilhão, pode melhorar um pouco, mas a parte de comida é totalmente agradável, a recepção das pessoas, uma delícia", conta Mardurne.

Ao todo, neste ano, foram convidados 120 expositores, o dobro de 2023. Os estandes mostram um pouco do trabalho de produtores que se apresentam de forma individual, como a queijaria Jeito de Mato, de Fernandópolis, ou em grupos, como os polos Charcuteiro e Cervejeiro da Associação Comercial de Industrial de Ribeirão Preto (Acirp).

Ideia é harmonizar queijos, cervejas e charcutaria. "A gente trouxe cerveja e charcutaria para o pessoal degustar e conhecer o que é feito na nossa região", destaca o Paulo Cesar Nogueira, coordenador do Polo Cervejeiro da Acirp.