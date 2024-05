Show da Madonna: vale a pena pagar um seguro de celular? Veja o que avaliar

Pagar o seguro do celular ou arriscar sair com ele pela rua correndo o risco de um roubo e perder dinheiro? Essa é uma dúvida de boa parte das pessoas quando fazem um grande investimento em um aparelho novo. De olho no show da Madonna nesse final de semana no Rio de Janeiro, veja se faz sentido ter um seguro para o seu celular.

A busca por seguros triplicou nos últimos cinco anos. Cerca de 10 milhões de aparelhos possuem proteção, somando uma arrecadação de R$ 2,5 bilhões ao ano. Todos os dados foram levantados pela Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).

Afinal, vale a pena fazer seguro?

Uma proteção para o consumidor. "O seguro existe para te proteger e apoiar financeiramente na reposição do aparelho. No caso de quebra, garante o seu reparo. Seguro celular vale para todos os tipos de aparelho, é uma proteção que sempre compensa", disse Patricia Soeiro, vice-presidente da comissão de seguros gerais e afinidades da FenSeg.