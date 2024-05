Mansão com avião e iate da Barbie: o que os R$ 28 mi da Mega compram

A Mega-Sena sorteia neste sábado (4) um prêmio estimado em R$ 28 milhões. O que daria para comprar com esse valor?

O UOL fez um levantamento com os principais itens de luxo que podem ser adquiridos com o valor do prêmio, caso esse seja o interesse do potencial ganhador que acertar sozinho as seis dezenas.

Iate da Barbie

Um iate construído pelo estaleiro turco VisionF Yachts parece vindo diretamente do filme da Barbie. Construído em tons rosa, o superiate tem 18 metros de comprimento.

Tem quatro suítes e capacidade para oito convidados e cinco tripulantes, e, na proa, tem até um console para DJ.

A embarcação tem valor estimado em R$ 28 milhões.