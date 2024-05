Socialite que denunciou cárcere é herdeira da empresa de baralhos Copag

Sem filhos, Nestor deixou uma herança de US$ 500 milhões (mais de R$ 2,5 bilhões na cotação atual) para Regina. Além do apartamento no Chopin, ela também é proprietária de uma mansão avaliada em R$ 15 milhões, que abriga obras de inúmeros artistas renomados.

Conheça a Copag

A empresa foi fundada em 1908 pelo imigrante português Albino Dias Gonçalves. Na época, a companhia funcionava como uma importadora de materiais de papelaria. Em 1918, Albino passa a fabricar baralhos e altera a razão social da empresa para Copag (Companhia Paulista de Artes Gráficas).

O Baralho 139 surge em 1923. Já com uma fábrica situada no bairro do Brás, em São Paulo, a empresa assumiu a liderança do mercado nacional com o modelo. O 139 é até hoje reconhecido como o carro-chefe da Copag e deu origem ao Dia do Baralho, celebrado em 13 de setembro.

Empresa sofre com a proibição do jogo no Brasil, em 1946. Quando os cassinos foram fechados no Brasil, a Copag paralisou sua atividade. No entanto, as vendas de baralhos aumentam com a migração dos jogos para os clubes e residências.

Produção exclusiva de baralhos vem em 1954. Com a venda de parte da gráfica, a Copag encerra todas as atividades não relacionadas com a fabricação das cartas. No mesmo período, uma nova tecnologia contribuiu para o aumento de confecção dos modelos.