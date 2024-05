Veja os ensinamentos do bilionário Warren Buffett aos investidores

Dono de uma fortuna estimada em US$ 131,7 bilhões segundo a revista Forbes, o megainvestidor Warren Buffett comandou no último sábado (4) a conferência anual da Berkshire Hathaway, conglomerado de investimentos que construiu ao lado de Charlie Munger. A parceria bem-sucedida da dupla traz inúmeros ensinamentos para os investidores.

O que aconteceu

A 60ª conferência anual da Berkshire Hathaway aconteceu no último sábado (4). O evento foi marcado por homenagens a Munger, que faleceu em novembro do ano passado, e os anúncios de redução de 13% da participação da empresa na Apple e da evolução do caixa disponível a companhia para US$ 189 bilhões, o equivalente a R$ 955 bilhões na cotação atual do dólar.

Relatório mostra ensinamentos dos megainvestidores. No dia da conferência, o analista Henrique Vasconcellos, da Nord Investimentos, publicou uma lista com as principais lições a serem aprendidas a partir da trajetória de Buffett e Munger à frente do conglomerado de investimentos.