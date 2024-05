WAR é criação de brasileiros: jogo nasceu graças a grupo de amigos da USP

Sem muito orçamento no início, eles foram criativos para driblar o preço de custo e produzir seu primeiro produto: o WAR, um jogo de tabuleiro em que os competidores disputam territórios com seus exércitos, representados por fichas coloridas —as primeiras vieram de uma parceria com uma fábrica de botões.

As fichas são, profissionalmente, feitas com o 'molde de injeção', uma ferramenta que exige um investimento alto. Então eles foram até a fábrica e pediram para que não furassem os botões e fornecessem para a gente em seis cores, que são as seis cores do Exército. E assim foi feito um lote de 5 mil peças, montados em um salão ali na Santa Cecília, no centro de São Paulo. João Nagato Jr., diretor de marketing da Grow e porta-voz da empresa

Sucesso foi imediato. Um ano depois, os sócios já incluíram outros jogos no portfólio da empresa, saindo de seus antigos empregos para comandar o negócio.

Eles abriram uma fábrica na Mooca e se mudaram duas vezes dentro do bairro, para galpões cada vez maiores.

Já consolidada, com os preços da zona leste paulista altos demais, a empresa buscou refúgio no ABC Paulista, abrindo sua sede em São Bernardo do Campo, mantida até hoje.

"De início eram jogos com o mesmo perfil, o mesmo estilo, e depois fomos incorporando os produtos educativos", conta o diretor de marketing da empresa.