Coteminas, empresa parceira da Shein, entra em recuperação judicial

Empresa tem 60 dias para apresentar plano de recuperação judicial. Com o pedido aprovado pela Justiça, o conglomerado têxtil terá todas as ações contra ela suspensas. A medida impede que os credores executem as dívidas e a empresa consiga operar sem prejuízos no período.

Uma vez apresentado o plano, inicia todo o trâmite de negociação com os credores, assembleia-geral de credores e toda a composição para a empresa apresentar as condições com as quais ela consegue honrar com as dívidas .

Rodrigo Macedo advogado especialista em recuperação judicial

A empresa

A Coteminas é dona de marcas renomadas no mercado. O conglomerado da família do presidente da Fiesp produz itens de cama, mesa e banho. A empresa é a responsável pelas lojas Artex, MMartan e Casa Moysés. Além disso, possui licença perpétua da marca Santista.

Fundada em 1967, a empresa é hoje controlada pela Springs Global. Com a associação, as duas empresas passaram a concentrar as atividades industriais na área de artigos de cama e banho a partir de 2006.

Crise resultou no corte de funcionários no ano passado. Um acordo com os sindicatos dos trabalhadores da Coteminas, em julho e em outubro de 2023, estabeleceu a redução do quadro de funcionários em 34%, com pagamento dos custos rescisórios em até 12 parcelas.