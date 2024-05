FGTS: avança projeto para substituir saque-aniversário por consignado

Avança dentro do governo e com o Congresso o debate para acabar com a modalidade do saque-aniversário do FGTS e substituir pelo empréstimo consignado. Ou seja, em vez de tirar uma parcela do fundo todos os anos, o que hoje é permitido pelo saque-aniversário, o trabalhador vai poder fazer um empréstimo com juros mais baratos. Isso seria chamado de consignado social, como existe para servidores e aposentados do INSS, mas não para o trabalhador com carteira assinada.

A mudança, no entanto, não é simples, pois há muitos riscos a serem considerados.

Quais os pontos positivos e negativos da mudança?

Positivos: o trabalhador não reduz o valor total do que tem no fundo de garantia, ou reduz menos, a depender do desenho, e nem perde o direito de sacar o valor total em caso de demissão sem justa causa (por dois anos após a opção pelo saque-aniversário), como ocorre hoje. A manutenção do volume de recursos na conta do trabalhador também permite um volume maior de financiamentos habitacionais, como os do Minha Casa Minha Vida.