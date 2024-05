Dilma anuncia que banco do Brics vai liberar R$ 5,7 bilhões ao RS

A presidente do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento), Dilma Rousseff, anunciou a liberação de R$ 5,75 bilhões para o Rio Grande do Sul, que enfrenta tragédia após as chuvas.

O que aconteceu

O Banco do Brics, com bancos parceiros, fará a liberação de US$ 1,115 bilhão - equivalente a R$ 5,750 bilhões. O anúncio foi feito na manhã de hoje em vídeo pelas redes sociais, e o presidente Lula (PT) comentou a publicação.

O recurso é para a ''reconstrução e recuperação da infraestrutura do estado'', informou Dilma. ''Queremos ajudar as pessoas a reconstruir suas vidas'', afirmou, após lamentar as ''semanas de dor e tristeza'' vividas pelos gaúchos.