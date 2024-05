Uber, músico: 1 em cada 4 advogados faz 'bico' e maioria ganha até R$ 7.000

43% se declaram católicos, enquanto são 18% evangélicos. Outras religiões somam, juntas, 20%, e os sem religião representam 9%.

A maioria dos advogados, 52%, considerou que as condições da prática da advocacia têm piorado. Ainda assim, eles deram a nota 6,3 em relação à satisfação de exercer a profissão. A percepção de retrocesso aumenta conforme a idade: de 21 a 23 anos, é 32%; de 24 a 44 anos, 48%; de 45 a 59, 58%; e 60 anos e mais, 54%.

Dados foram divulgados no 1º Estudo Demográfico da Advocacia Brasileira, encomendado pelo Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) à FGV (Fundação Getulio Vargas). Realizado entre agosto e outubro de 2023, via questionário online, o estudo entrevistou 20.885 profissionais da área.

Essa foi a maior pesquisa já realizada sobre o perfil da advocacia no país, segundo a OAB. O estudo buscou "mapear as características da advocacia no Brasil, evidenciando padrões gerais e regionais, além de dificuldades e peculiaridades da profissão".