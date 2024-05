'Regulamentação da IA não pode prejudicar atuação das empresas', avalia IBM

O presidente da IBM Brasil, Marcelo Braga, defendeu a necessidade de uma regulamentação para as ferramentas que envolvem a inteligência artificial, mas ressaltou que o movimento não deve prejudicar as empresas. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Segundo o executivo, a regulamentação é um assunto que precisa ser discutida durante o ingresso das ferramentas no ambiente de negócios. Ele disse ser necessário identificar a melhor janela de oportunidade para não ser um retrocesso para as companhias em relação ao movimento global.