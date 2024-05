Solidariedade ao RS é tema de abertura de evento a empresários em NY

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul foram tema de destaque na abertura do Lide Brazil Investment Fórum, realizado em Nova York nesta terça-feira (14).

O que aconteceu

O governador do RS, Eduardo Leite, era um dos participantes do evento, mas deixou de ir devido à tragédia no estado. Leite enviou um vídeo ao evento, em que agradeceu toda a ajuda que o estado tem recebido de pessoas e empresas.