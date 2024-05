Paulo Biacchi:Transformei a onda do 'faça você mesmo' em produtos duráveis

E não bastou apenas divulgar nas redes sociais. Paulo procurou uma estética única para que seus vídeos estilo "faça você mesmo" pudessem abrir novas portas no mercado. "Chamei um amigo videomaker que fazia uns vídeos mais punk rock, um pouco mais diferentões, sujos", conta.

O designer ofereceu os vídeos para a editora de uma revista de decoração e viu seu trabalho chegando em outros espaços. "É nesse aspecto que eu consigo me ver como um empreendedor".

Além das redes, Paulo Biacchi também trabalhou no programa "Decora", do canal GNT, e foi consultor do programa "É de Casa", da Globo.

Mesmo com a visibilidade nas redes sociais, Paulo diz que a sua formação e a experiência desenhando e projetando objetos de decoração foram o pontapé principal para que ele pudesse levar seu conhecimento técnico para a internet e para a televisão e, assim, se destacar.

Divã de CNPJ:

