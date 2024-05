'Precisamos criar meios de prevenção a catástrofes climáticas', diz Cnseg

O presidente da Cnseg, Dyogo Oliveira, afirma que país precisa criar um sistema de prevenção e reação a catástrofes climáticas ao falar sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Oliveira participou do evento Lide Brazil Investment Fórum, realizado em Nova York nesta terça-feira (14).

O que aconteceu

Oliveira afirma que as tragédias climáticas estão cada vez mais presentes na vida dos brasileiros. Segundo ele, 90% dos municípios já foram afetados por algum tipo de evento climático nos últimos 10 anos.

Para ele, o Brasil vai conviver cada vez mais com este tipo de situação. Por isso afirma ser relevante encontrar uma solução ao problema — que deve ser resolvido pelo poder público em parceria com as empresas, segundo o executivo. "As obras públicas precisam ser construídas de outra maneira. A urbanização da cidade tem que ser feita de outra maneira", diz Dyogo Oliveira, presidente da Cnseg.