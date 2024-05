Sem acesso para o público, Gramado prevê R$ 350 mi de prejuízo no turismo

De acordo com ele, não houve dano em razão das chuvas e deslizamentos para rede hoteleira, gastronomia ou mesmo parques. O problema é o deslocamento até a cidade em razão do fechamento do aeroporto da capital.

Estamos bem preparados para atender a qualquer momento. Nosso equipamento turístico não foi afetado. O problema é o fluxo muito reduzido, praticamente zero, em função do aeroporto. As vias terrestres estão sendo liberadas, mas o grande problema é o aeroporto. Acredito que em maio o prejuízo ficará em R$ 150 milhões. Se seguirmos para julho, são mais R$ 200 milhões. Em dois meses chegamos a R$ 350 milhões de prejuízo só em Gramado, sem considerar as outras cidades da região

Claudio Souza, presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares da Região das Hortênsias

Comparável à pandemia

A mobilidade está bastante prejudicada na região da serra. Há diversos pontos de bloqueio — total ou parcial — nas estradas em razão dos deslizamentos recentes. Uma alternativa para chegada de turistas seria Caxias do Sul, que é mais próximo de Gramado e cujo aeroporto está funcionando, mas o percurso entre os municípios está prejudicado.

"Outro aeroporto seria um paliativo. Nosso fluxo nessa época é muito grande para dependermos de um aeroporto temporário. Precisamos que o Salgado Filho seja restabelecido em ritmo de urgência", disse.