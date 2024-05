Petrobras: Falta de apoio à indústria naval era motivo de insatisfação

Foi um balde de água fria. Os 100 mil empregos não se sabe se serão gerados no Brasil, na China ou na Coreia do Sul. Os investimentos anunciados incluem possibilidades em avaliação que não foram aprovadas.

Carlos Müller, presidente da Conttmaf



Para pressionar por mais contratos, entidades sindicais do setor criaram o Fórum pela Retomada da Indústria Naval e Offshore. Em fevereiro, o fórum divulgou um documento pedindo uma série de mudanças na forma de contratação da Petrobras. As entidades reclamam que o fornecimento de navios e plataformas tem sido feito principalmente via afretamento de empresas estrangeiras.

O tema era alvo de insatisfação também entre os petroleiros. Em nota, Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP (Federação Única dos Petroleiras), disse que a gestão de Prates teve melhorias em pontos importantes, mas que outros ainda precisavam avançar. Ele cita como exemplo o apoio à indústria naval, com a retomada de encomendas da Petrobras no Brasil, e o aumento do índice de conteúdo local nos contratos. Bacelar também criticou o alto índice de afretamento de plataformas e defendeu estímulos para a construção de plataformas e navios próprios da Petrobras. Medidas que teriam "grande potencial de geração de emprego e renda rapidamente", disse.

O que explica o resultado

Para entidades do setor naval, a situação atual é resultado de uma política da Petrobras que tem priorizado empresas estrangeiras nos contratos. Em texto divulgado em fevereiro, o Fórum afirma que a estatal "precisa abandonar os erros da ideologia lava-jatista em que a aversão às empresas brasileiras virou filosofia empresarial".

As entidades ligadas ao Fórum reclamam que a Petrobras exclui financeiramente as empresas brasileiras. Segundo elas, o sistema da estatal "foi calibrado para que o tamanho dos contratos ou supostos requisitos técnicos jamais pudessem caber no mercado nacional".

Os contratos das plataformas de exploração de petróleo também são questionados. A crítica é direcionada às licitações recentes, com as das plataformas P-84 e P-85, que terão custo de cerca de US$ 4 bilhões cada. As entidades reclamam que as licitações foram feitas pela unidade inteira, eliminando empresas nacionais da competição, uma vez que as brasileiras não conseguem absorver um contrato desse porte.