RS: prefeituras podem cadastrar famílias com direito a auxílio de R$ 5.100

As prefeituras das 369 cidades atingidas pelos temporais no Rio Grande do Sul podem enviar, a partir desta quarta-feira (22), as informações sobre as famílias afetadas para o governo federal. O procedimento é o critério inicial para o pagamento do Auxílio Reconstrução de R$ 5.100 para a população gaúcha.

O que aconteceu

O benefício anunciado na semana passada tem sua etapa inicial nesta quarta-feira (22). Cabe às prefeituras municipais realizar o cadastro das famílias atingidas pelo desastre natural no estado. O envio das informações é restrito a um único usuário da cidade, de preferência membro da Defesa Civil.

Usuário selecionado para fazer os cadastros deve ter acesso ao Gov.Br e ao TransfereGov. Pelas plataformas, o responsável de cada município deve enviar duas planilhas. Uma delas deve conter os logradouros atingidos pleas fortes chuva e a outra a precisa listar as famílias residentes nos locais.