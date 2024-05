Governo define nova data para aplicação do 'Enem dos Concursos'

Ministério da Gestão estabeleceu uma nova data para a aplicação do Concurso Público Nacional Unificado. Após ser cancelado em função dos temporais que devastaram o Rio Grande do Sul, o "Enem dos Concursos" será aplicado no dia 18 de agosto para os 2,1 milhões de candidatos inscritos.

O que aconteceu

A aplicação do Enem dos Concursos foi adiada. Inicialmente, estava marcada para acontecer no dia 5 de maio. O adiamento ocorreu devido à impossibilidade da realização das provas no Rio Grande do Sul após o desastre natural que deixou a maioria do estado em situação de calamidade.

A nova previsão é de que as provas sejam realizadas no dia 18 de agosto. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, cronograma completo sobra a aplicação será divulgado em breve.