Melhor gastar com prevenção do que depois, diz diretor do BNDES sobre clima

O diretor de planejamento e estruturação de projetos do BNDES, Nelson Barbosa, afirmou nesta sexta-feira (24), no UOL Entrevista, que é melhor gastar com prevenção do que depois para solucionar problemas causados por eventos climáticos extremos.

O que aconteceu

O BNDES atua com investimentos voltados ao meio ambiente. Barbosa afirmou que o banco atua na frente chamada de infraestrutura ambiental, que vai desde preparar as cidades para eventos extremos até a recuperação de florestas, áreas degradadas e a transição energética, por exemplo.

Diretor lembrou que os eventos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes. Barbosa citou os deslizamentos no litoral de São Paulo no ano passado, as enchentes na Bahia entre 2021 e 2022 e as queimadas no Pantanal. O diretor disse que o investimento em prevenção atua como um seguro para os locais.