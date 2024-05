Quem é Magda Chambriard, nova presidente da Petrobras

Chambriard é experiente na indústria de petróleo e gás. A executiva possui mestrado em Engenharia Química pela COPPE/UFRJ (1989) e graduação em Engenharia Civil pela UFRJ (1979), e é especializada em engenharia de reservatórios e avaliação de formações.

Iniciou sua carreira na Petrobras, em 1980, atuando sempre na área de Produção. Segundo a estatal, ela fez diversos cursos, além dos relativos à produção de óleo e gás, como Desenvolvimento de Gestão em Engenharia de Produção, Negociação de Contratos de Exploração e Produção, Qualificação em Negociação na Indústria do Petróleo, Gerenciamento de Riscos, Contabilidade, Gestão, Liderança e Desenvolvimento para Conselho de Administração.

Chambriard foi diretora geral da ANP (Agência Nacional do Petróleo) no governo de Dilma Rousseff. Foi para a ANP para assumir a assessoria da diretoria de Exploração e Produção em 2002, quando atuava como consultora de negócios de E&P, na área de Novos Negócios de E&P da Petrobras. Na ANP, logo após assumir a assessoria, assumiu também as superintendências de Exploração e a de Definição de Blocos, com vistas a rodadas de licitação. Assumiu a Diretoria da ANP em 2008 e a Diretoria Geral da agência em 2012.

Como deve ser sua gestão

Foi indicada agora para substituir Prates pelo Ministério de Minas e Energia.

A nova executiva poderá ser mais alinhada com os planos do governo, dizem analistas do mercado. "Deverá ceder mais aos anseios do Executivo, que é vocal quanto ao interesse em expandir investimentos", disse a Ativa quando o nome de Magda foi indicado, na semana passada.