'Não me cobram nenhum tostão': ela usa moeda social digital para as vendas

A E-dinheiro existe desde 2014 e tem reconhecimento do Banco Central como moeda complementar, mas não é regulamentada a partir de uma lei. Hoje, dos 152 bancos comunitários no país, 98 são cadastrados na plataforma da moeda, que realiza transações por meio de um aplicativo. O objetivo é promover a inclusão econômica de pessoas de baixa renda, operando com juros mais baixos e no acesso ao crédito.

"Não tenho mais conta em banco comercial", diz. "Todo mês na conta da minha mãe [de outro banco] vem R$ 60 descontado só da taxa de manutenção, mesmo recebendo um benefício pelo INSS. Isso é um absurdo para um trabalhador."

Regras e princípios comunitários

Emanuel Kayro de Souza Costa, funcionário da Bolo Bolo Imagem: Arquivo Pessoal

O negócio de Márcia só foi colocado de pé por meio de empréstimos realizados no próprio Banco Palmas, em meados de 2010, quando ela decidiu abandonar o emprego em uma creche em que não conseguia tirar nem um salário-mínimo por mês. O primeiro empréstimo foi no valor de R$ 5.000 pagos em 12 vezes com juros de 0,75% ao mês.

Segundo Joaquim Melo, fundador do Banco Palmas, embora cada banco comunitário tenha autonomia para decidir uma taxa de juros, há um protocolo que estabelece que seja cobrado "uma taxa de no máximo até 1%, para poder ficar abaixo do que é praticado no mercado". Ele explica que essa taxa de juros está estabelecida com base na Lei da Usura 22.626, de 7 de abril de 1933.