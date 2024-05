Quanto o trabalhador PJ precisaria poupar para ter 13º e férias todo ano

A conta de quanto do montante é retirado para o próprio bolso inclui as contas fixas e variáveis. Mapeie quanto gasta por mês com aluguel, mercado, luz e água, ou seja, as contas principais. O próximo passo é adicionar quanto gasta com lazer, cinema, delivery e festas, por exemplo. O ideal é ter um valor que contemple, mas sem desfalcar o faturamento. "Tem que ter caixa na empresa para conseguir continuar bancando o salário do profissional. Então essa é a lógica, entender que o dinheiro da empresa é da empresa e o salário é um pedaço desse dinheiro menor do que a média", diz Thiago Martello, educador financeiro e diretor da Martello Educação Financeira.