Guto Requena: Desenhar casas a partir dos cômodos é desenhar o passado

Casas e apartamentos com entrada para moradores e prestadores de serviços, lares com cômodos divididos entre áreas sociais, de privacidade e serviço.



No Divã de CNPJ, do Canal UOL, o arquiteto Guto Requena diz que esse modelo de morar parisiense, inspirado no século XIX de cômodos com apenas uma função fixa, está no fim.



Esse modelo acabou. Ele está sendo rompido. Quem desenha a casa hoje a partir dos cômodos, está desenhando o passado. Eu quero desenhar a casa a partir das atividades. Você desenha o trabalhar, o comer, o namorar, o entreter, o cuidar do corpo, cuidar da mente. Guto Requena, arquiteto



Referência em projetos de inovação e sustentabilidade na arquitetura, Guto se preocupa em levar novas tecnologias para seus projetos de casas, escritórios, apartamentos, misturando casas hiperconectadas com formas de morar que combinam com os hábitos das pessoas.



Você descobre que a casa pode ser muito mais multifuncional. E, claro, com as tecnologias que eu estou investigando, eu posso falar com a casa, eu fecho a parede, eu deslizo uma parede, eu desço a cortina. Eu mudo iluminação. Eu estou muito fascinado com essa outra possibilidade que agora chega. Guto Requena, arquiteto



O apartamento que Guto tem no centro de São Paulo, perto do Minhocão [uma via expressa elevada na região central da cidade], é um protótipo das pesquisas e dos interesses que ele procura levar para os projetos que cria para seus clientes.



Fiz uma casa seguindo três pilares. Eu queria morar em uma casa que pudesse ser totalmente reconfigurada. Tecnológica, eu queria testar uma casa conectada. Eu falo com a minha casa, eu tenho dois quilômetros de cabo de rede conectando tudo. E biofilia radical. Eu precisei trazer a natureza para um apartamento.





Apesar de trabalhar com tecnologias acessíveis para um público de alto poder aquisitivo, Requena prefere afastar a ideia de que serviços de arquitetura e design no Brasil são para pessoas ricas.



Acho que mais do que nunca, designer e arquitetos são necessários para ajudar a resolver um pouco de problema. Eu tento olhar a arquitetura muito por esse lugar. O que a gente pode fazer para resolver o problema Guto Requena, arquiteto

