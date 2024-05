Reerguer casa, rever a família: como as pessoas vão usar os auxílios no RS

Uso do FGTS para atender a essas demandas e a se manter. Kenia diz que utilizará o saque calamidade para ter acesso a seu FGTS - o valor máximo liberado pela Caixa para a modalidade foi de R$ 6.220 - para resolver essas questões do espaço e para compensar a renda com a redução do trabalho. Com 16 anos no mercado da aviação a profissional, Kenia fez 29 voos em abril e viu sua atividade reduzir para 4 em maio.

Ainda cuida de desabrigados. Ela também está arcando com os custos extras por hospedar uma família do município de Guaíba, que precisou sair de onde vivia. "Moro no bairro Partenon e por aqui não alagou, então recebê-los é mais uma forma de contribuir, até pela situação de esgotamento de muitos abrigos. Sobre a situação do Salgado Filho preocupa muito. Estamos sem trabalhar desde que o aeroporto fechou o em 3 de maio", explica.

Reencontrar a família

Gean Freitas, farmacêutico Imagem: Arquivo Pessoal

Farmacêutico pretende sair do 'olho do furacão' e ir para o Amazonas. Gean Freitas aguarda com expectativa a definição sobre o funcionamento do aeroporto para rever a família em Maués, no interior do Amazonas.