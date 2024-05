VivaBem lança newsletter Guia do Supermercado, com avaliação de alimentos

Quem nunca se sentiu perdido diante das letras miúdas ou das frases apelativas nos rótulos dos alimentos? Para acabar esse tipo de dúvida e ajudar você a entender melhor o que tem nos produtos industrializados que consome —e quais são saudáveis ou não— VivaBem estreia nesta segunda (3) a newsletter Guia do Supermercado.

Enviado por email às segundas-feiras, o boletim semanal será produzido pela química industrial de alimentos e comunicadora Sari Fontana. Nele, a especialista vai fazer avaliações de alimentos e dar dicas que ajudarão você a fazer escolhas mais inteligentes, para comer melhor.

"Nem todo alimento industrializado é ruim, nem tudo que tem ingredientes desconhecidos é nocivo. No entanto, é essencial treinar o olhar para fazer as melhores escolhas. Embora isso possa inicialmente parecer complexo, com o tempo se torna um hábito natural. E a ideia da newsletter é facilitar esse processo", afirma Sari Fontana.