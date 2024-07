Melhora do mercado de trabalho estimula negociações e eleva salários

A inflação controlada também influencia no volume de aumentos. "É muito mais fácil conseguir um ganho acima da inflação quando a inflação está girando em torno dos 3%, do que quando ela estava muito mais alta, em um patamar de 10%, por exemplo", destaca Luis Ribeiro, sociólogo e técnico do Dieese.

Poder de barganha

O cenário positivo é aliado do trabalhador na busca por melhores salários. Com o mercado de trabalho aquecido, a negociação entre os empregados e sindicatos com os patrões ganha força, impulsionando as remunerações e outros benefícios. "Sem dúvida, nesses momentos de aquecimento do mercado de trabalho, melhora um pouco o poder de barganha dos trabalhadores em relação aos empregadores", diz Manzano.

As empresas não querem enfrentar um processo de greve, porque a economia está indo bem. Ao mesmo tempo, os trabalhadores se sentem mais confiantes em um cenário com a possibilidade de até cogitar uma paralisação.

Luis Ribeiro, sociólogo e técnico do Dieese

Prática perdeu força nos últimos anos com o enfraquecimento dos sindicatos. Dados recentes do IBGE mostram que apenas 8,4% dos mais de 100 milhões de ocupados no Brasil eram sindicalizados. Para Manzano, o baixo volume foi originado pela reforma trabalhista, que tornou facultativa a contribuição sindical.