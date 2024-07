Mansão com carro na sala ou com aeroporto: o que R$ 15 mi da Mega compram

Mansão com aeroporto

Mansão nos Estados Unidos tem um aeroporto privado legalizado e custa R$ 15 milhões Imagem: Divulgação/Sotheby's

Uma mansão em Connecticut, nos Estados Unidos, tem mais do que quartos e salas. Tem um aeroporto privado e aprovado pela Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

O Aeroporto Green Acres tem pista que mede 487 metros de comprimento. Já a casa tem 464m², sendo composta por três quartos e três banheiros.

A mansão tem espaço ainda para dois escritórios, um elevador e uma sala com tetos altos e lareira de mármore.

Construída no topo de uma colina e com amplas janelas de vidro, a residência tem privacidade de sobra para moradores, além de vistas da paisagem, e custa aproximadamente R$ 15 milhões.

Mansão de novela

Mansão usada como cenário da novela Celebridade (2003) está à venda no Rio de Janeiro por R$ 15 milhões; piscina é destaque Imagem: Reprodução/BensdeLuxo.com.br

Algo mais próximo, talvez. Tem uma mansão à venda no Rio de Janeiro que já foi cenário da novela Celebridade (TV Globo, 2003).

A mansão de 772 m² de área construída fica no Alto da Boa Vista (zona norte da capital), tem vista de 360° para o mar e a Pedra da Gávea. A piscina tem um desenho diferenciado -- não à toa, foi muito usada na novela.

A propriedade é dividida em três partes, com capacidade para 10 pessoas ao todo. A casa principal tem sala de estar com vista para a piscina, uma suíte master com closet e banheiro. Há também outro quarto com duas camas de solteiro e banheiro privado.

O custo aproximado da residência é de R$ 15 milhões.