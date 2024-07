Campos Neto: Pix gerou inclusão e movimenta a economia de cidades inteiras

Bancos temeram perdas com o avanço do meio de pagamento instantâneo. Campos Neto recordou uma conversa com o CEO de um grande banco que viu o Pix como um sistema que apenas iria substituir as transferências via DOC e TED. "Eu disse: 'se for só isso, eu falhei muito, porque eu acho que o Pix vai criar uma revolução'", contou.

Quando a gente começou a falar de Pix, os grandes bancos tinham a apreensão de perder receita de pagamentos. [...] O banco perdeu receita, mas tem mais pessoas abrindo conta e consumindo outros produtos financeiros. Essa é a ideia, de que a torta fique maior.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central

Recode de operações equivale a duas transferências diárias por clientes de bancos. Ao analisar que 224,2 milhões de operações via Pix foram realizadas em um único dia, Campos Neto destacou que o volume equivale a duas transações por bancarizado. Somente no mês de junho, foram 5,3 milhões de operações no Pix, que já conta com 765,5, milhões de chaves cadastradas.

Fraudes

Campos Neto avaliou que o índice de fraudes das transações é baixo no Brasil. O presidente do BC destacou que a narrativa de aumento do volume de golpes está "fora da realidade", porque o movimento está associado ao uso maior do Pix para as operações.