Há espaço para realizar mais privatizações no Brasil, afirma Tarcísio

Para Tarcísio, o grande objetivo da privatização é universalizar o saneamento. O governador repetiu que a proposta vai garantir o saneamento básico e o acesso à água por toda a população atendida pela Sabesp, que seguirá como a operadora dos serviços. "A gente antecipou em quatro anos meta de universalização do serviço de saneamento", disse sobre o projeto a set atingido até 2029.

Vamos alcançar quem estava de fora dos contratos anteriores da Sabesp. A empresa vai ter que entrar nas comunidades, nas favelas e nas palafitas para cuidar da coleta e tratamento de esgoto desses locais. É isso que vai mudar a qualidade dos nossos mananciais e do Tietê.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.

Ele garantiu que a Equatorial está "casada" com as pretensões do governo. Tarcísio explica que o fato de a Equatorial não ter o controle da companhia e nem poder vender suas ações antes da universalização do saneamento é fundamental para garantir o melhor resultado.

O governador esquivou ao ser questionado sobre a atuação da Equatorial do ramo. "É uma empresa de utilities, de excelente reputação, com aceso a capital no mercado e com ativos líquidos maduros. Quem vai operar saneamento para o governo do estado é a própria Sabesp, que é o operador. Temos os melhores quadros, a melhor operação e isso está sendo preservado", declatou.