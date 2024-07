Governo lança Voa Brasil para aposentados e promete 2ª fase para estudantes

Estavam presentes no evento executivos da Azul, Gol, Latam e Voepass. O CEO da Azul, John Rodgerson, afirma que companhia está animada para o início do programa, porque isso vai fazer mais pessoas voarem no Brasil. Para Rodgerson, o Voa Brasil vai criar mais empregos e movimentar a economia brasileira. "Agora os aposentados que vão ter oportunidade de conhecer as belezas no Brasil", disse.

Estamos dando um primeiro passo para que possamos incluir mais brasileiros viajando pelo país.

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos.

Adiamentos

O anúncio inicial do Voa Brasil foi feito em março de 2023 pelo ex-ministro da pasta Márcio França. A ideia era tentar lançar no segundo semestre do ano passado, o que não ocorreu.

Programa precisou ser redesenhado. Foi o que disse Costa Filho em janeiro deste ano. Segundo ele, isto aconteceu porque, antes, dava a entender que as passagens a R$ 200 seriam para todas as pessoas, e não para um público específico. Na época, a expectativa de lançamento era 5 de fevereiro, o que não ocorreu.

Houve um novo anúncio de que o programa seria lançado em 17 de abril. Isto também não aconteceu.