Brasil comunica fim de foco da doença de Newcastle e aguarda fim do embargo

Margem de segurança. Em comunicado público, o diretor-adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Seapi, Francisco Lopes, declarou que a auditoria de biosseguridade de todas as granjas comerciais e de subsistência no raio de dez quilômetros "é um adicional" ao Plano de Contingência, feito como forma de reforçar a certeza de que a desinfecção estava de fato concluída.

Inundações impactaram trabalho de segurança. A nota reforça "as fortes enchentes de maio" prejudicaram a região e o trabalho de vigilância, que teve de enfrentar pontes e bueiros caídos e fazer desvios para chegar às propriedades, muitas em área de desmoronamentos de terra e com estradas destruídas.

No dia 24, finalizado processo, o governo federal pode publicar o ofício de retomada das exportações. No dia seguinte, o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) encaminhou à OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) o relatório comunicando o encerramento do foco de doença de Newcastle no Rio Grande do Sul. As oito barreiras sanitárias construídas tinham previsão de serem mantidas até quinta-feira (1º).

Tecnologia sanitária

Plataforma auxilia o processo. Além da ação humana, o protocolo no Rio Grande do Sul contou ainda com a utilização de ferramenta de geoanálise foi testada durante o controle de foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade, a H5N1, pelo qual o estado passou em fevereiro deste ano.

O módulo de gestão de emergências sanitárias na Plataforma de Defesa Sanitária Animal (PDSA-RS), desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com recursos do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa).