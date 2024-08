Empresa é condenada a pagar R$ 10 mil a mulher após ônibus 'pular' lombada

Pedido de indenização por danos morais. Além das sequelas físicas, a passageira diz conviver com traumas psicológicos após o acidente. Ela também ficou afastada do trabalho e disse temer perder os movimentos.

Siará Viação Grande disse que a culpa foi da mulher. A empresa afirmou que a passageira não se segurou direito nas barras do coletivo. Defesa também contestou a informação de que o motorista estivesse em alta velocidade, alegando que a avenida é movimentada, e que não havia lombada no local do acidente, mas um remendo no asfalto.

Decisão anterior indicou pagamento de R$ 3 mil. Condenação da 35ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza foi divulgada em novembro de 2022, mas ambas as partes recorreram.

Novo valor da indenização foi divulgada no início do mês. A 4ª Câmara de Direito Privado, do TJCE (Tribunal de Justiça do Ceará), reajustou o valor da indenização para R$ 10 mil em 6 de agosto.

O UOL tentou contato com a Siará Viação Grande, mas não teve resposta. O espaço segue aberto.