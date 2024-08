De óculos a molho de pimenta: Chilli Beans investe R$ 1 mi em licenciamento

Há licenciamentos aguardando para serem lançados pela escala e pelo custo dos produtos. Maia não abriu quais os produtos que estão nesta lista de espera, mas afirmou que a empresa quer fortalecer as parcerias atuais para aquirir a experiência necessária para lançar projetos maiores, com tíquetes médios e distribuição mais altos.

Deixamos em stand-by alguns projetos muito maiores, porque percebemos que precisamos ter um pouco mais de quilômetro rodado para ter experiência.

Caio Maia, fundador da Chilli Beans

Metas para 2024

Caito Maia, fundador da Chilli Beans Imagem: Divulgação/ Chilli Beans/ Claudio Gatti

A meta da companhia é crescer 15% e abrir 180 lojas em 2024. Maia afirma que os dados já mostram um crescimento de 16% até agora, com 100 lojas abertas, e que está otimista de que será possível chegar ao resultado esperado. Hoje a Chilli Beans tem 25% de participação no mercado brasileiro, segundo o executivo. Dados da Euromonitor apontam que a empresa está no top 5 no mercado brasileiro de óculos (tanto de grau quanto de sol).

O aumento da participação tem relação com o preço dos produtos. Maia afirma que nos últimos quatro anos a empresa optou por não repassar o aumento dos preços dos produtos ao consumidor final, compensando as perdas com aumento no número de vendas. Ele cita o aumento do dólar como um dos motivos que deixou o custo de produção dos produtos mais caros para a companhia.